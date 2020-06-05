AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الهلال السعودي: جائزة أفضل لاعب في آسيا بـ"الفلوس"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
أثار نجم الهلال السعودي والمنتخب الكويتي السابق، جاسم الهويدي، جدلًا واسعًا بشأن تصريحه حول جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الهويدي، خلال تصريحات تليفزيونية"، إن جائزة أفضل لاعب في آسيا تضيف كثيرًا لتاريخ أي لاعب، بينما أكد أن أحد المسئولين بالاتحاد الآسيوي أخبره بضرورة دفع أموال من أجل التأهل لأفضل لاعب في آسيا.

وأضاف الهويدي أنه حصل على جوائز هداف الخليج وتوج ببطولة كأس الخليج في 1998 وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي، وكل هذه المعايير لم تؤهله للفوز بالجائزة، مضيفًا أن أحد المسئولين طالبه بدفع "فلوس" من أجل نيل جائزة الأفضل في آسيا.

وعلق الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه على هذا التصريح، قائلًا "تصريح في غاية الخطورة للاعب الكويتي جاسم الهويدي عن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وغيرها جوائز من وسائل إعلامية غير سعودية،،طلعنا مخدوعين الحائزة لمن يدفع وليس لمن يستحقها كهداف"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الهلال والشباب ينافس على لقب كبير في تاريخ آسيا

أخبار الرياضة السعودية ..اقتراح مثير يطالب الهلال بالتنازل عن صدارة الدوري لإنقاذ الموسم ..السد القطري يسعى لخطف أمرابط لاعب النصر

سالم الدوسري ينافس على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2020

الاتحاد الآسيوي: إقامة حفل جوائز الأفضل 2020 في موعده

أخبار الرياضة السعودية .. مصير أزارو مع الاتفاق .. تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه

ترشيحاتنا

علاج مستورد لرفع المناعة.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي

الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020

المنسق المقيم للأمم المتحدة: ملتزمون في دعم مصر للتغلب على تحديات كورونا

بالصور.. شفاء وخروج 119 حالة من مستشفيات عزل الدقهلية

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

هرب من أوروبا وسقط فى الإمارات.. كيف نجحت دبي فى اعتقال أخطر زعماء المافيا الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. لحظة اجتماع شمل ممرضة مع ابنتيها بعد فراق 9 أسابيع بسبب كورونا

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير