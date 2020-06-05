نجم الهلال السعودي: جائزة أفضل لاعب في آسيا بـ"الفلوس"

أثار نجم الهلال السعودي والمنتخب الكويتي السابق، جاسم الهويدي، جدلًا واسعًا بشأن تصريحه حول جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وقال الهويدي، خلال تصريحات تليفزيونية"، إن جائزة أفضل لاعب في آسيا تضيف كثيرًا لتاريخ أي لاعب، بينما أكد أن أحد المسئولين بالاتحاد الآسيوي أخبره بضرورة دفع أموال من أجل التأهل لأفضل لاعب في آسيا.
وأضاف الهويدي أنه حصل على جوائز هداف الخليج وتوج ببطولة كأس الخليج في 1998 وحصل على جائزة أفضل لاعب عربي، وكل هذه المعايير لم تؤهله للفوز بالجائزة، مضيفًا أن أحد المسئولين طالبه بدفع "فلوس" من أجل نيل جائزة الأفضل في آسيا.
وعلق الناقد الرياضي السعودي عدنان جستنيه على هذا التصريح، قائلًا "تصريح في غاية الخطورة للاعب الكويتي جاسم الهويدي عن جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وغيرها جوائز من وسائل إعلامية غير سعودية،،طلعنا مخدوعين الحائزة لمن يدفع وليس لمن يستحقها كهداف"