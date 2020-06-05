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فن

بعد رجالة البيت.. كريم فهمي لشقيقه: اللى جاى نار

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر كريم فهمي تعليقا عبر صفحة شقيقه أحمد فهمي الرسمية علي مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب كريم قائلا: "اللي جاي نار أنا عارف"، وذلك تعليقا على استعداد شقيقه لعمل جديد يعكف على قراءته خلال الفترة الحالية.

 يُذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "رجالة البيت"، وشاركه في البطولة أكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أيتن عامر، وميريهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجي.

على صعيد آخر يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

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