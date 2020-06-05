اختفاء سيدتين في ظروف غامضة بالدقهلية

سادت حال من القلق بقرية ابو داود التابعة لمركز تمى الامديد بمحافظة الدقهلية عقب اختفاء سيدتين في ظروف غامضة أثناء توجهما سويا لأحد اﻷطباء، بمدينة السنبلاوين للكشف عليهن أمس الخميس، ولم تعودا لمنزليهما.
وأكد الأهالي أن السيدتين هما هدير محمود فتحى الجمل١٨ عاما ربة منزل ومتزوجة منذ 6 شهور فقط والثانية وحيدة سليمان أحمد سليمان أبو مجاهد 22 عاما ربة منزل ومقيمتا حارة الترعة ومتزوجتان من عائلة واحدة.
وأكد الأهالى أنهما تتمتعان بسمعة طيبة بين الجميع.
كما ناشدت مباحث الدقهلية بالمساعدة فى إيجادهما والعثور عليهما، وكشف لغز اختفائهما.
وأكد الأهالي أن السيدتين هما هدير محمود فتحى الجمل١٨ عاما ربة منزل ومتزوجة منذ 6 شهور فقط والثانية وحيدة سليمان أحمد سليمان أبو مجاهد 22 عاما ربة منزل ومقيمتا حارة الترعة ومتزوجتان من عائلة واحدة.
وأكد الأهالى أنهما تتمتعان بسمعة طيبة بين الجميع.
ووجهت أسرتيهما استغاثة ونداء أن من يجدهمها أو يتوصل لمعلومات عنهما أن يتصل برقم 01064131314.
كما ناشدت مباحث الدقهلية بالمساعدة فى إيجادهما والعثور عليهما، وكشف لغز اختفائهما.