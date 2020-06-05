اختفاء سيدتين في ظروف غامضة بالدقهلية

ووجهت أسرتيهما استغاثة ونداء أن من يجدهمها أو يتوصل لمعلومات عنهما أن يتصل برقم 01064131314.



كما ناشدت مباحث الدقهلية بالمساعدة فى إيجادهما والعثور عليهما، وكشف لغز اختفائهما.