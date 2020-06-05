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رياضة

تصريحات مثيرة حول مستقبل دي بروين مع مانشيستر سيتي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
ألمح مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز لإمكانية مغادرة نجمه كيفين دي بروين مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويواجه السيتي عقوبة الابتعاد عن دوري الأبطال أوروبا لمدة موسمين بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف، لكنه ما زال ينتظر نتيجة الاستئناف المقدم إلى المحكمة الرياضية الدولية.

روبيرتو مارتينيز خرج بتصريحات تلفزيونية للحديث عن مستقبل دي بروين: "كيفين لاعب بطل، أعتقد أن هذا الأمر سيحدد قراره".

وأضاف: "سيأخذ في الاعتبار عقوبة منع السيتي من دوري أبطال أوروبا، كما سينظر لمستقبل جوارديولا والذي تربطه معه علاقة قوية".
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