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توك شو

أهالي العسيلي بكرداسة يستغيثون من مصرف الموت.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الإعلامي محمد موسى، إن أهالي عزبة العسيلي التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، لديهم مشاكل كثيرة جدا على رأسها انتشار القمامة بالمصرف المار داخل الكتل السكنية بالعزبة، مطالبين بحمايتهم من انتشار الأوبئة والأمراض.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط احمر" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأهالي اشتكوا من المصرف وما يتسبب لهم في ضغط كبير على المرافق، بالإضافة إلى كارثة الكوبري الذي أصبح داخل المصرف.

وطالب الأهالي بتغطية المصرف أو عمل مصدات للحماية، وتطهيره لحماية المرافق من الضغط الناتج، أو حتى الجزء المتواجد عند الكوبري مؤقتا، وعمل الكوبري وتعليته.
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