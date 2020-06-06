فيديوجراف.. أسعار منتجات الأوقاف لمواجهة كورونا

تتضافر جهود الدولة لمواجهة تفشي كورونا.. وأعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عن إنتاج وسائل وقاية لدعم المواطنين في مواجهة كورونا منها الواقي المكتبي المقاوم للخدش والصدمات.

وأشارت الأوقاف إلى أنه بالنسبة للمقاسات الخاصة يتم عمل مقايسة حسب الطلب سعر المتر من 600 إلى 700 جنيه حسب أسلوب وتركيب وطبيعة المكان، منوهة بأن الواقي المكتبي مقاوم للخدش والصدمات وقابل للتعقيم والتطهير بكافة المواد الكيميائية.

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ولمزيد من التفاصيل حول أسعار منتجات الأوقاف لمواجهة كورونا، شاهد الفيديوجراف التالى.