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أخبار العالم

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بـ سوريا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:04 م
انفجار سيارة مفخخة
انفجار سيارة مفخخة في سوريا
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المدنيين، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت أمس لعدوان إسرائيلي على أجواء مصياف بريف مدينة حماة السورية. 

وأكدت السفارة الروسية لدى دمشق أن الجيش السوري تسلم مؤخرا دفعة جديدة من مقاتلات (ميج-29) الروسية وبدأ تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات.

وذكرت السفارة الروسية، في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية: "تسلم الجيش السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز "ميج-29" في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية:" أن العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية".

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت 30 مايو الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات "ميج-29" ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة "حميميم" الروسية، مضيفة أن العسكريين السوريين سيبدؤون بتنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية اعتبارا من الأول من يونيو.
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