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برلمان

برلماني: إعادة فتح الحضانات فى الوقت الراهن يعرض حياة الأطفال للخطر

السبت 06/يونيو/2020 - 02:00 ص
الحضانات
الحضانات
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حسن رضوان
قال مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن الظروف التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا لا تشجع على إعادة فتح الحضانات، لافتًا الى أن إعادة فتحها فى ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بسبب فيروس كورونا يعرض حياة عدد كبير من الأطفال للخطر.

أكد "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا الأن فى ذروته وذلك ظهر جليًا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن قبل العيد كانت الإصابات منخفضة وذلك دليل قاطع أن الفيروس فى ذروته وينبغى ألا نستعجل فى قرار فتح الحضانات فى هذه الأوقات الصعبة.

وتابع النائب حديثه:" كثير من الاهالي واولياء الامور فى حالة من القلق والخوف بسبب فيروس كورونا وينبغى أن ننتظر حتى تعود الأمور لسابق عهدها".

وجاء ذلك بعد أن قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "نسعى إلى إنشاء حضانات للاطفال ورفع كفاءتها وترخيصها كي تكون آمنة على الأطفال".

أضافت القباج في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أنه منذ اسبوعين كنا سنفتتح الحضانات ولكن بعد تطورات انتشار فيروس كورونا تراجعنا عن الأمر".

وتابعت: "نتابع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدول التي فتحت الحضانات بعد انحسار انتشار فيروس كورونا فيها".

أكملت نيفين القباج: "وزيرا التعليم العالي والصحة أكدا ان التغيرات في إصابات كورونا غير متوقعة خلال الأسبوعين المقبلين".

وتابعت القباج: "من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية".
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