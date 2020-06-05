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مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. هذه الأعراض تميز كورونا عن البرد.. وجلسة تصوير مبتكرة لعلاج أخطر المشاكل الأسرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:02 م
نشرة الصحة والمرأة:
نشرة الصحة والمرأة: هذه الاعراض تميز كورونا عن البرد .. و جل
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اسماء محمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

لو عندك أعراض كورونا.. اِذهب إلى المستشفى فورا في هذه الحالة

قال الدكتور إسلام عبد الرحمن، استشارى الجراحة العامة وجراحات المناظير والجهاز الهضمي، لا يعلم بعض الناس الاعراض الاساسية التى يستطعون من خلالها اكتشاف الإصابة بـ فيروس كورونا.


وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، ان أبرز أعراض فيروس كورونا، هي: ارتفاع درجة الحرارة ، و فقدان حاستي الشم والتذوق، و ألم في الحلق،و انسداد الأنف ، والكحة ، وإجهاد ، وضيق بالتنفس، وآلام بالبطن وإسهال مع ميل للقيء .

 

أنت مرآة لابنك.. جلسة تصوير مبتكرة ترصد أخطاء الأباء في حق أبنائهم

ابتكر المصور الفوتوغرافي محمد عاطف فكرة جلسة تصوير جديدة بعنوان "أنت مرآة لابنك" حيث تهدف التصدى لأبرز السلبيات والسلوكيات السيئة التى يرثها الأطفال من ابائهم.

تلعب التنشئة دور كبير فى تريبة وتنشئة الاطفال وتكوين شخصيتهم وللأسف الشديد شهدنا فى السنوات الماضية انتشار الكثير من السلوكيات السلبية في المجتمع نتيجة وقوع الاباء في اخطاء التربية .

جلسة "أنت مرآة لابنك" تدق ناقوس الخطر للتحذير من الإقدام على بعض السلوكيات التى تعد خط أحمر لا يمكن تعديه أو تجاوزه ابرزها: العنف الأسري .. سرقة الزوجة لزوجها .. إلقاء القمامة في الشارع .. التدخين.

 

علاج الكحة دون أدوية.. 3 مشروبات سريعة المفعول

ويعاني البعض من الكحة المزمنة وقد يظنون أنها إصابة بكورونا خاصة وأنها  من أبرز اعراض الإصابة بها، لكن نزلات البرد و الانفلونزا يمكن علاجها بالكحة بدون أدوية بتناول بعض مشروبات الدافئة ، ولك بحسب نصائح موقع healthline

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