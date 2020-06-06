مرشد يطالب وزارة البيئة بالتنسيق مع عمال النظافة من أجل التخلص الآمن من الكمامات

استنكر الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قيام المواطنين بالتخلص من الكمامات بإلقائها فى الشارع ومن سياراتهم الخاصة في عرض الطريق وطالب بضرورة قيام المواطنين بالتخلص الأمن من "الكمامات الطبية والجوانتي " ووضعهم فى أكياس محكمة الغلق أو التخلص منهم بالحرق وإلقائها فى الزباله .





وتابع: أن عمليات النبش في الزباله وتجميع تلك الكمامات مرة أخري قد يسبب كارثة وبالتالي لابد من وزارة البيئة بإعادة تدوير القمامه والقيام بدورها تجاة القمامه المنتشرة فى معظم أحياء القاهرة حيث أنها جزء من المشكله التي نعاني منها حاليا.





أكد مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه يجب على وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزرات المعنية ، أن تنسق مع جامعي القمامه عد القيام بعمليات النبش أن يتخلصوا فورا من تلك الكمامات ، وضرورة التخلص من القمامه بشكل سريع خاصة لأنها تحتوي على "الكمامات والجونتيات المستخدمة".





أشار مرشد أن الزبالة مشكله أزليه في مصر لعدم وجود إعادة تدوير للقمامه، وبالتالي لابد من وجود مصانع لإعادة تدوير القمامه فى مصر مثل باقي دول العالم ، لافتا أن بعد ازمة كورونا لابد أن نتخلص من هذا الوباء المستمر ولابد من وقفة قوية من وزارة البيئة تجاة التخلص من الزباله.





كان ذلك بعد أن قال طارق العربي، مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية ب وزارة البيئة ، إن وزارة البيئة تتعامل مع مهمات الوقاية الشخصية فور التخلص منها، متابعا إلقاء المهمات على الأرض ستضر بصحة الإنسان والبيئة، لافتا إلى ضرورة غسل الجونتيات بالماء والصابون قبل إلقائها، مشيرا أن الوزارة حاليا تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.