AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ مشروعات خدمية بالفرافرة بتكلفة 11.1 مليون جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:09 م
محطة رفع
محطة رفع
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد ، عن استكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بتكلفة 11 مليون و138 ألف جنيه.

قال المهندس عادل عمر محمد مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة فى بيان له، إن المشروعات تضمنت  تنفيذ مشروع إسكان أولى بالرعاية بواقع 3 عمارات سكنية وسوق حضارى وتطوير سكن الأطباء بمدينة الفرافرة، ومحطة رفع صرف صحى بقرية عبد المجيد الجغيل، ووحدة بيطرية بقرية النهضة بمركز الفرافرة، ووحدتى إطفاء بقرية النهضة وبمدينة الفرافرة، على أن تنتهى جميع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:


وأوضح أنه جرى الانتهاء من إنشاء الوحده البيطرية بقريه النهضة بمركز الفرافرة ، وتم الاستلام الابتدائي، ومدة تنفيذ العملية 8 شهور بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة إسكان الداخلة.

وأضاف عمر أنه جرى أيضا الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسى وحديقة أطفال وحمام سباحى وحديقة عائلات ومسرح بتكلفة 750 ألف جنيه، وسوف يتم العمل بإنشاء المحلات بالسور الغربى. 

من جانب آخر قال اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أنه تم تنفيذ مشروعات خدميه بقرية الصحوة بمركز الداخلة بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قام اللواء محمد الفحام رئيس الوحده المحليه لمركز الداخله بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الصحوة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 88 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات خدمية في الوادي الجديد

تنفيذ 3 مشروعات خدمية في مركز الداخلة بالوادي الجديد

إسكان الوادي: تنفيذ 4 مشروعات خدمية وتنموية بـ 836 مليون جنيه

تنفيذ مشروعات خدمية بقرية الهنداو في الوادي الجديد بتكلفة 4.5 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب تركيا

بملابس رياضية .. شاهد شيما صابر برفقة زوجها في فيديو جديد

الداخلية السعودية تعلن إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

نشرة الصحة والمرأة.. هذه الأعراض تميز كورونا عن البرد.. وجلسة تصوير مبتكرة لعلاج أخطر المشاكل الأسرية

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

بعد إعلان ضعف كورونا لإصابة البشر.. كيف تفقد الفيروسات قدرتها بمرور الوقت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر من الشفاء.. متعافون من كورونا لم يستعيدوا حاستي الشم والتذوق

بملابس رياضية .. شاهد شيما صابر برفقة زوجها في فيديو جديد

هل ارتداء الكمامة خطر على الأطفال؟ طبيب ألماني يجيب