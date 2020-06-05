تنفيذ مشروعات خدمية بالفرافرة بتكلفة 11.1 مليون جنيه

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد ، عن استكمال عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز الفرافرة، بتكلفة 11 مليون و138 ألف جنيه.





قال المهندس عادل عمر محمد مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة فى بيان له، إن المشروعات تضمنت تنفيذ مشروع إسكان أولى بالرعاية بواقع 3 عمارات سكنية وسوق حضارى وتطوير سكن الأطباء بمدينة الفرافرة، ومحطة رفع صرف صحى بقرية عبد المجيد الجغيل، ووحدة بيطرية بقرية النهضة بمركز الفرافرة، ووحدتى إطفاء بقرية النهضة وبمدينة الفرافرة، على أن تنتهى جميع هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.





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وأوضح أنه جرى الانتهاء من إنشاء الوحده البيطرية بقريه النهضة بمركز الفرافرة ، وتم الاستلام الابتدائي، ومدة تنفيذ العملية 8 شهور بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة إسكان الداخلة.





وأضاف عمر أنه جرى أيضا الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسى وحديقة أطفال وحمام سباحى وحديقة عائلات ومسرح بتكلفة 750 ألف جنيه، وسوف يتم العمل بإنشاء المحلات بالسور الغربى.





من جانب آخر قال اللواء محمد الفحام رئيس مركز الداخلة، أنه تم تنفيذ مشروعات خدميه بقرية الصحوة بمركز الداخلة بتكلفة ٩.٥ مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قام اللواء محمد الفحام رئيس الوحده المحليه لمركز الداخله بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الصحوة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





