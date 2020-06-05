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محمد موسى يحذر من التزاحم وعدم الالتزام بإجراءات الحماية من كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:14 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكد الاعلامي محمد موسي، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا جدًا لمحاصرة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة للبلاد وحماية المواطنين من الوباء والإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن المواطنين غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا.

وأضاف موسي خلال برنامجه خط أحمر الذى المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن طوق النجاة من تفشي وباء كورونا فى يد المواطنين، من خلال الابتعاد عن الاستهتار حتى لا نمر بنفس المشكلة التى تعرضت لها أكبر دول العالم من خلال  خسائر كبيرة فى الأرواح.

وتابع قائلًا:" العجيبة أننا شوفنا بعنينا كل اللي بيحصل حوالينا ومع ذلك الناس بتتكدس في الاسواق والمواصلات والقطارات ومفيش حد خايف علي نفسه، وحالات الإصابة بتزيد كل يوم ونيجي نقول هنعمل ايه، والحقيقة أنا شايف أن العمل بعد ربنا في إيدينا إحنا المواطنين ثم في إيد اجهزة الدولة".

وحذر موسى المواطنين من خطورة فيروس كورونا الذى يحصد أرواح البشر بينهم الأصدقاء والاقارب وأصحاب الأمراض المزمنة، ما يتطلب التكاتف ومساندة الدولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمجتمع.
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