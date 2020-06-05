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توك شو

المذيع نعناعة.. محمد موسى يفضح الإخوان وأذرعهم الإعلامية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:16 م
محمد موسى
محمد موسى
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قسم التوك شو
عرض الإعلامي محمد موسى عبر برنامجه خط أحمر المذاع على فضائية الحدث فيديوهات توضح فضائح قنوات جماعة الإخوان الإرهابية وقناة مكملين والشرق وقناة العربي الجديد.

وقال موسى: "موضوع فضايح قنوات الإخوان الإرهابية سواء في قناة الشرق أو مكملين أو في قناة العربي الجديد اللي بيطلع عليها البنت اللي اسمها "نعناعة" والشهيرة بـ "جو شو" كلها فيها صراعات وفضايح".

واستكمل قائلًا: "بدأ الإعلام الإخواني الإرهابي يطلع مجموعة من القنوات الفضائية بتدور شبهات عديدة حول تمويلها، وذلك من أجل إيجاد دعم للجماعة الإرهابية، غير أنّ الفساد والفضائح كانا أبرز ما رافقا هذه المنابر الإعلامية التي تبث من الخارج منذ صعودها، وخاصة قناة الشرق".
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