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أخبار العالم

واشنطن: سنواصل الضغط على إيران بالعقوبات

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:12 م
المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي بشأن إيران براين هوك
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قسم الخارجي
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة ستواصل نهج العقوبات ضد إيران؛ لإجبارها على التفاوض حول اتفاق نووي جديد.

وأكد هوك أن واشنطن ستستمر بالعمل للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين ظلمًا في إيران، مشيرًا إلى أن المفاوضات الآن مع إيران محصورة فقط بملف المعتقلين.

وأطلقت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لديها منذ 2018.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لدى وصول مايكل وايت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على متن طائرة أمريكية.

وقال ترامب: "من الرائع أن يكون لدي مايكل منزل الآن.. لقد وصل للتو.. شكرا لـ إيران.. لم تنتظر حتى بعد الانتخابات الأمريكية لإبرام الصفقة الكبرى.. سأفوز. وستعقد صفقة أفضل الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أمس، أن البحار السابق مايكل وايت، غادر المجال الجوي الإيراني وسيعود لمنزل أسرته قريبا.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني أن أعلن أن المخضرم البحري مايكل وايت، الذي احتجزته إيران لمدة 683 يومًا، أصبح على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني.. ونتوقع أن يعود إلى منزل عائلته في أمريكا قريبًا جدًا.

وعلقت والدة العسكري الأمريكي السابق التي تدعى جوان وايت، قائلة إن نجلها غادر إيران التي أفرجت عنه بعد قرابة عامين على اعتقاله.

وأضافت جوان وايت في بيان "أعلن أن الكابوس انتهى وابني في طريق العودة بسلام إلى الوطن".
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