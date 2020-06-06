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اقتصاد

تنفيذ 27 ألف شقة بحدائق العاصمة بمدينة بدر.. تعرف على التفاصيل

السبت 06/يونيو/2020 - 12:03 ص
شقق إسكان اجتماعى
شقق إسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس عمار مندور،  رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن معدلات العمل بمشروع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة بمدينة بدر، تسير بنسب متقدمة.

كما أكد رئيس الجهاز تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بكافة المشروعات القائمة بالمدينة.

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وأوضح مندور، أن منطقة حدائق العاصمة تضم عدد 1124 عمارة ( 26976 وحدة) "إسكان اجتماعى" نموذج 3 غرف وصالة.

وتابع رئيس الجهاز، أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع  بلغت نحو 12%، كما وصلت أعلى نسبة تنفيذ فى أحد المواقع بالمشروع إلى ما يقرب من 26% تقريبا.

وأكد المهندس عمار مندور، استكمال الأعمال بالمشروع طبقا للبرنامج الزمني وبكفاءة وجودة عالية فى التنفيذ، لتسليم الوحدات فى الوقت المحدد لها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
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