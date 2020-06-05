هل ارتداء الكمامة خطر على الأطفال؟ طبيب ألماني يجيب

انتشرت فجأة على وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب رسائل تحذر من لبس الأطفال الكمامة، بدعوى أنها غير مناسبة لمن هم دون 12 عامًا ويمكن أن تسبب لهم مضاعفات نقص الأكسجين.





ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الواسعة الانتشار، التى أجرت مقابلة مع طبيب الأطفال ميشائيل أخينباخ لكشف هذه المخاطر التى تواجه الأطفال بارتداء الكمامة.





وأكد طبيب الاطفال؛ أن رئة الطفل أصغر من رئة الشخص البالغ، لذلك فإن الكمامة إن كانت تسمح بدخول الهواء للشخص البالغ والسماح له بالتنفس، فهذا يعني أنها مناسبة أيضًا للأطفال لأن كمية الهواء الداخل والخارج هو أكثر مما يحتاجه الطفل.