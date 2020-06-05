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اقتصاد

المحاريث الهندسية: إنتاج محراث زراعي بمكونات محلية الصنع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:04 م
المهندس محمد حسنين
المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث
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علياء فوزى
كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تقوم بتصنيع المحراث الزراعى بمكونات محلية فى ورشة المصنع.

وقال رضوان فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن استراتيجية الشركة للتطوير تعتمد على تحقيق الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الاسم التجارى للشركة داخل الأسواق المحلية والتعاون مع شركات عالمية لتحديث المعدات والآلات لإنتاج منتج عالى الجودة.

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تابع "إنتاجنا بوابات للتعقيم وبالفعل تم استخدام بكورة الإنتاج داخل الشركة لتعقيم الموظفين والزوار وتم إرسال هذه النماذج من الإنتاج إلى الشركات الحكومية و القطاع الخاص وفى حالة الموافقة عليها سيتم إنتاج الكميات المطلوبة سريعا حيث تستغرق مدة تصنيعها أسبوع على أقصى تقدير".

وأوضح رضوان، أن شركته تستهدف زيادة إيراداتها وأرباحها و تقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة البيع و الشراء و البحث عن بدائل غير التقليدية لترويج و تسويق منتجات المحاريث الهندسية.

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وتقوم شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة الكيماوية بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية بالإضافة إلى توزيع منتجات المصانع المحلية والسلع المستوردة من الآلات الزراعية و المستلزمات الطبية.
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