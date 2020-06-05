المحاريث الهندسية: إنتاج محراث زراعي بمكونات محلية الصنع

تابع "إنتاجنا بوابات للتعقيم وبالفعل تم استخدام بكورة الإنتاج داخل الشركة لتعقيم الموظفين والزوار وتم إرسال هذه النماذج من الإنتاج إلى الشركات الحكومية و القطاع الخاص وفى حالة الموافقة عليها سيتم إنتاج الكميات المطلوبة سريعا حيث تستغرق مدة تصنيعها أسبوع على أقصى تقدير".



وأوضح رضوان، أن شركته تستهدف زيادة إيراداتها وأرباحها و تقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة البيع و الشراء و البحث عن بدائل غير التقليدية لترويج و تسويق منتجات المحاريث الهندسية.



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وتقوم شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة الكيماوية بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية بالإضافة إلى توزيع منتجات المصانع المحلية والسلع المستوردة من الآلات الزراعية و المستلزمات الطبية.

اقرأ أيضا .. بإجمالى 100 مليون جنيه.. المحاريث الهندسية: توريد مواسير لمشروعات المياه القومية بثلاث محافظات وتقوم شركة المحاريث الهندسية التابعة للقابضة الكيماوية بتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الهندسية والمعدنية والكيماوية بالإضافة إلى توزيع منتجات المصانع المحلية والسلع المستوردة من الآلات الزراعية و المستلزمات الطبية.