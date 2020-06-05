حقوقكم محفوظة.. غادة عجمي توجه رسالة للمصريين العائدين من الخارج
الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:10 م
غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج
رحبت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، باستجابة رئيس الوزراء لدراسة المقترح بشأن عمل شراكة بين الحكومة والمصريين بالخارج
لتوفير وظائف جديدة بها التى أعلنت عن تقديمها الثلاثاء 26 مايو الماضى.
وقالت "عجمى" لـ"صدى البلد"، إن الاستجابة الى مطالب ومقترحات النواب دليل قوى على استجابة الحكومة لتنفيذ مصالح المواطن فضلا عن وضع ملف المصريين بالخارج على قائمة أولويات الحكومة.
وتابعت النائبة حديثها:" على جميع المصريين العائدين من الخارج أن يعلموا أن اهتماماتهم ومطالبهم وحقوقهم محفوظة وسوف تنفذ ردًا لمواقفهم المشرفة وتحويلاتهم خلال الفترة الماضية، فضلا عن الاعتراف بخبراتهم الخارجية داخل مصر والاستفادة بها.
وكان ذلك بعد أن قدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، مقترح برغبة بشأن عمل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة المصريين العائدين من الخارج لعمل مشاريع حيوية في جميع المجالات سواء الصحة أو التعليم وغيرها.
وأوضحت "غادة عجمى" لـ"صدى البلد"، أن عددا كبيرا من العائدين من الخارج لديهم خبرات كبيرة فى جميع المجالات، وبهذه الشراكة التى ستكون بين القطاع الخاص والحكومة بأن تكون مساهمة الحكومة فى المشروع بـ 51% والقطاع الخاص من المصريين بالخارج بـ 49% لاستغلال طاقات المصريين العائدين من الخارج فضلا عن توفير فرص عمل جديدة.
وأكدت النائبة، أن الإشراف على المشروع يكون عبر الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وتابعت النائبة "أن فكرة المشروع تساهم فى فتح مجالات كبيرة للتوظيف وكلًا فى مهامه مما يساهم فى زيادة حركة التنمية لتعود بالنفع بالنهاية على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى". وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، ترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.
استهل رئيس الوزراء
الاجتماع باستعراض الجهود التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
وفى هذا الصدد، اقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.