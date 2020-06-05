د.هادي التونسي يكتب: القدوة

جعلنا الله أحرارا بنفس أمارة بالسوء ، ولكننا نريد رغد العيش ونخشى يوم الحساب.





فما حل المعضلة ؟





أدرك الانسان الأول أن النزعات والغرائز تحتاج لتنظيم ، فكان للقبائل أعرافها ثم للمجتمعات والدول قوانينها ، وانطلقت البشرية تتعلم بالتجربة والخطأ ، بل وتكرار الخطأ اين هو التوازن الدقيق بين نظام مكلف بفرض الأمن والاستقرار وتنظيم العلاقات بين الأفراد وتوجيه طاقات المجتمع نحو التقدم والعمل والانتاج ، انما قد يتوحش أو يتعسف أو يطغى فيفقد قوته ويتغلب عليه الناس يوما ما ، وبين فرد يحتاج حريته لاطلاق ابداعه وطاقاته ، وكرامته واحترامه ليشعر بكيانه وينتمى ، فيعيش مواطنا صالحا منتجا ، ينشر السلام والرخاء من حوله ، ولكن الفردية المتجبرة والذات المتضخمة والنزاعات العشوائية تقوض نظم المجتمع والعدالة والمساواة ، فيسوده منطق القوة والعنف وتنهار القيم وينتشر الفساد .

لجأ المجتمع والفرد الى الأديان وابتدعوا النظريات السياسية ، لكن المشكلة ظلت فى التفسير والتطبيق ؛ فالتاريخ بين ان التفسيرات لكل دين تراوحت ، وأدت أحيانا الى النهضة وتارة اخرى الى التخلف والعنف ، وأن نفس النظرية السياسية اختلفت تطبيقاتها ونتائجها من دولة لاخرى ، وبدا وكأن الأمر يتعلق فى جزء منه بتعليم وثقافة ونضج الأفراد وتوازنهم .





فاذا كان صلاح مجتمع محصلة لممارسات أفراده ، واذا كان كل منا حاليا أ و مستقبلا قائدا فى أسرة او عمل او جماعة ومؤسسة ، فما هو الطريق ؟ .





ابدأ بنفسك ، انظر اذا ما كنت تتحكم فى نزعاتك وعواطفك وأفكارك وسلوكياتك وألفاظك ، اذا حكمت نفسك فحققت فيها السلام والتوازن والتوافق ، فأنت قادر على قيادة الآخرين وجذبهم الى العمل والانتاج فى سلامة وود .





امنح الآخرين حقهم فى الحرية والكرامة والاحترام ، فلا تكون القيادة صراعا يشتت الطاقة وينشر الكراهية والمظالم ولايوفر الأمان والاستقرار ، ويسفر عن دورات متبادلة من التعسف والتسيب ، بل ابحث عن معادلة يربح فيها الجميع ، حين تتوافر تلك الحقوق ويشعر الفرد بمسئوليته وكيانه وتتسابق الطاقات فى خدمة الفرد والجماعة .





كن صارما ، فالمسئولية أمانة واعفاء المذنب دعوة لفساد ـ كلنا ضحاياه ـ وتقويض لنظام عليك أن تكون أول من يحافظ عليه ، ولكن اجمع بين الصرامة والواقعية والتوازن والحكمة .





انظر داخلك وراقب تناقضاتك ، واجعل القدوة تفرض نفسها ، ضع نفسك مكان الآخرين ، وحاول أن تفهم سبب تصرفاتهم وبماذا ترضى لو كنت مكانهم ، اشعر بالمسئولية عنهم وصاحبهم فى رفق واحترام فى تشخيص المشكلة والسعى الدءوب نحو الحل ،ان لم تتخل عن المسئولية نحوهم قد يشاركونك المسئولية الجماعية ، فيكونون جزءا من الحل بدلا من جزء من المشكلة

اعتبر أن الكلمة الجارحة إهانة لكرامة لا تتجزأ باختلاف الفرد وتخليا عن الآخر ودليل نقص فهم وقلة حيلة وانفلاتا عصبيا ودعوة لتنصيب كل منا حكما على الآخر دون مؤهل أو مسوغ ، بل اسلك الطريق الصعب وتعمق فى الفهم ، وفكر فيما إذا كنت ترضى بأن يجرحك أو يهينك شخص آخر

باختصار اشعر بالمسئولية تجاه الآخرين ، كــن قــدوة ، وتمسك بالأمل وبعد النظر.



