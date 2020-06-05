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رياضة

حازم إمام: طارق حامد لاعب غير مؤذ

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عمر سلامة
دافع حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق عن طارق حامد لاعب الزمالك بسبب قوته وعنفه خلال الالتحامات أثناء مبارياته مع القلعة البيضاء.

طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر، يتعرض على الدوام لانتقادات بالخشونة والعنف في الملعب.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "طارق حامد قلب الزمالك النابض، ومن الطبيعي يتعرض لانتقادات، لأنه لاعب قوي لكنه غير مؤذي".

وأكمل: "على سبيل المثال أنا كنت ألعب ضد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، والأخير كان يصيبني كل لقاء لأنه لاعب صلب".

واختتم: "ولكن هادي خشبة لم يكن مؤذيا وطارق حامد نفس الأمر وجاتوزو نجم إيطاليا نفس الشيء".
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