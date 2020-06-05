بالتزامن مع انتشار كورونا.. برلمانية: الدولة تسعى لتوظيف إمكانيات المصريين العائدين من الخارج
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:41 م
المصريين العائدين من الخارج
أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الدولة فى إعادة المصريين من الخارج، فضلا عن تقديم مقترح لتشكيل لجنة لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.
وقالت "الكسان" لـ"صدى البلد"، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة من اجل إنهاء أزمة كورونا فضلا عن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين سواء فى الداخل أو الخارج وخير دليل على ذلك ما قامت به خلال الفترة الماضية من إعادة عدد كبير من المصريين بالخارج الى أرض الوطن فضلا عن توفير سبل الحماية لهم.
وأشارت عضو مجلس النواب الى أن هذا المقترح الوزاري به مميزات عديدة أبرزها توفير فرص عمل جديدة للمصريين العائدين من الخارج حسب خبراتهم ومؤهلاتهم المختلفة والاستفادة منها، فضلا عن إنشاء مشروعات جديدة عن طريق المساهمة بينهم وبين الحكومة على حسب خبراتهم.
وتابعت النائبه حديثها:" الدولة المصرية لم تكتف بإرجاع المصريين من الخارج ولكن وفرت لهم وظائف جديدة داخل مصر حال تنفيذ المقترح على أرض الواقع".
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، ترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.
استهل رئيس الوزراء
الاجتماع باستعراض الجهود التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
وفى هذا الصدد، اقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.