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برلمان

عقوبات رادعة بانتظارها.. تحرك برلماني ضد انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مرضى كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 06:02 ص
المستشفيات الخاصة
المستشفيات الخاصة
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حسن رضوان
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنها ستقوم بتقديم طلب إحاطة الى الدكتور على عبد العال لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى فيروس كورونا وفقا للضوابط التى اعتمدتها وزارة الصحة بشأن تحديد الأسعار اللازمة لتلقى العلاج .
 

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن وقت الأزمات ينبغى أن يكون هناك اتحاد وتعاون كامل بين جميع الجهات سواء الخاصة أو العامة لاحتواء الازمة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة والدولة بشأن تطبيق تسعيرة علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.
 
وشدد النائب على ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة لكل من تخول له نفسه الانسحاب من أرض الميدان، ففى وقت الشدائد لابد من التلاحم للخروج من الأزمة.

ومن جهته، تقدم النائب ماجد طوبيا، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى فيروس كورونا وفقا للضوابط التى اعتمدتها وزارة الصحة بشأن تحديد الأسعار اللازمة لتلقى العلاج .

وأوضح طوبيا، أن وقت الأزمات لابد من تضافر الجهود، واصفا انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى فى هذا التوقيت؛ بأنه يخالف ميثاق شرف المهنة.

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