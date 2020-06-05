سمير فرج: الليرة التركية فقدت قيمة لم تفقدها منذ 50 عاما.. فيديو

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجى، إن تركيا تعيش أسوأ إيامها بالنسبة للاقتصاد،وتستغل الازمة الليبية.





وتابع فرج خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامي حمدي رزق، الليرة التركية وصلت أدنى مستوى لها منذ 50 عاما مضت، رغم أنه عند تسلم أردوغان الرئاسة التركية كان اقتصادها مزدهرا.





وأضاف الخبير الاستراتيجى، أن الاقتصاد التركى إذا استمر بنفس الوضع لا يمكن لأردوغان الفوز برئاسة تركيا مرة أخرى، لافتا إلى أن اردوغان خسر تأييد عدد من المدن الكبرى فى تركيا.





وأوضح سمير فرج، أن اردوغان يستغل الازمة الليبية للخروج من الازمة الاقتصادية بالرغم من عدم احقيته فى هذا الامر، مضيفا، أنه فتح ثلاث جبهات للقتال.





وقال سمير فرج، إن الاتحاد الاوروبى صدم أردوغان بعقوبات عندما حاول السيطرة على الغاز هناك.