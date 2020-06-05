AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 3 من بعثة "يوناميد" في دارفور بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:42 م
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
أكدت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" أن 3 من موظفيها أصيبوا بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها اتخذت حزمة من التدابير لمنع والحد من انتشار الفيروس، تمشيا مع موجهات منظمة الصحة العالمية. 

وقالت بعثة "يوناميد"، في بيان صحفي، إنها اخضعت مؤخرا 52 من موظفيها للحجر الصحي في قاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، بشمال دارفور، بعد ظهور ست 6 حالات مشتبهة من بين موظفي اليوناميد.

وأضافت أن نتائج فحص كورونا أتت إيجابية لـ 3 حالات تتم معالجتهم في مركز العزل بقاعدة البعثة اللوجستية في الفاشر، فيما ظل 49 آخرين في الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، إما بسبب مخالطتهم المباشرة للموظفين الثلاثة المصابين، أو تحسبا لسفرهم لبلدانهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تونس تعلن حصيلة جديدة لإصابات فيروس كورونا

بعد عزل 9 موظفين بسبب كورونا.. استئناف العمل بالجمرك المطور بميناء الإسكندرية

الصين تدعو لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان ودعمه دوليا لمواجهة كورونا

السودان: 24 إصابة بكورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة

الجبهة الثورية السودانية تشكر مصر وعدة دول لدعمها عملية السلام

السودان يؤكد التزامه وجديته في حملة جمع السلاح بكل قوة

ترشيحاتنا

ادعولها أرجوكم.. ابنة رجاء الجداوي: أمي في الرعاية المركزة على نفس حالتها

علاج مستورد لرفع المناعة.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي

بعد احتلاله المرتبة 43 عالميا .. كل ماتريد معرفته عن صندوق مصر السيادى فى 15 نقطة

مصر تتوصل لاتفاق مع "النقد الدولي" للحصول على 5.2 مليار دولار

دراسات تؤكد: المسكنات تؤثر على الصحة الجنسية للرجال

اعملي باي باي يا جهاد.. تفاصيل تصوير فيديو إباحى لزوجين وصديقهما فى الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لمرضى سرطان الرئة.. النيكوتين يتسبب في انتشار المرض إلى المخ

بمكونات بسيطة .. ماسك سحري لجميع أنواع البشرة

دراسات تؤكد: المسكنات تؤثر على الصحة الجنسية للرجال