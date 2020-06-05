AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إسقاط نظام البشير.. رئيس وزراء السودان يدعو قوى الحرية والتغيير لتطوير إعلانها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:05 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك
Advertisements
أ ش أ
عبر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق الانتقال، داعيا إلى تطوير إعلان "قوى الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، ليكون للبناء بعد أن أنجز إسقاط نظام عمر البشير، عبر وحدة قوى الثورة وتماسكها.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن حمدوك استقبل وفدا من الحزب الشيوعي السوداني برئاسة محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب، واستمع لرؤية الحزب حول القضايا المختلفة.

وأكد حمدوك، خلال اللقاء، أن الاقتصاد السوداني يجب أن يُبنى على الموارد الذاتية عبر وصفة تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، مشيرا إلى تمسك حكومته بالرؤية الذي ظل يكررها حول ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لا المنح والهبات.

وأوضح أن الزراعة والثروة الحيوانية والغابات وغيرها من الموارد والقدرات الكامنة للدولة السودانية، هى المصدر الأساسي لاقتصاد قوي ومستدام.

ومن جانبه، أكد وفد الحزب الشيوعي اتفاقهم مع الرؤية الكاملة للسلام، الذي يجب أن يشمل أصحاب المصلحة الحقيقيين والنازحين والمهجرين واللاجئين، مشددا على أن الجماهير هى صاحبة الحق الحقيقي والقرار.

وأشار وفد الحزب إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، خاصة المفوضيات، فضلا عن ضرورة الإسراع في استصدار قانون النقابات، حتى يتسنى تكوينها بما يساعد في تمثيل حقيقي للجماهير.

وطالب وفد الحزب الشيوعي بضرورة تكوين المجلس التشريعي حتى يقوم بدوره الرقابي، كما شدد على قيام التعاونيات لأنها ترفع العبء عن المواطنين وتساهم في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع.

ودعا وفد الحزب إلى ضرورة استكمال الخطط الموضوعة من أجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السودانية تقترح الإغلاق الكامل للبلاد 3 أسابيع بسبب كورونا

عام على الإطاحة بالبشير.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للسودان

رحيل السياسي السوداني فاروق أبو عيسى الذي عارض حكومة البشير.. بروفايل

حمدوك يشيد بدعم الإمارات والسعودية لـ السودان

ترشيحاتنا

من أوزبكستان.. الكويت تقبض على سيدة تفتعل حركات إغراء.. شاهد

بسبب مدرب الزمالك.. الفيفا يوقع عقوبة على الصفاقسي التونسي

الصحة العالمية تقلل فترة عزل المصابين بفيروس كورونا إلى 10 أيام بدلا من 14

نشرة الصحة والمرأة.. هذه الأعراض تميز كورونا عن البرد.. وجلسة تصوير مبتكرة لعلاج أخطر المشاكل الأسرية

علًم السعوديين القرآن وقرأ في إذاعة المملكة.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمود سكر

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس قديمة تتحول إلى إم جي 63 الجديدة.. صور

بـ قبلة على الخد.. زوجة كريم فهمى تشعل إنستجرام برفقته

تحذير لمرضى سرطان الرئة.. النيكوتين يتسبب في انتشار المرض إلى المخ