أحمد جلال إبراهيم: الزمالك زي طالب الثانوية العامة اللي اتظلم في التصحيح.. فيديو

وصف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، الفارس الأبيض في ملف نادي القرن الإفريقي، بطالب الثانوية العامة الذي ظُلم في النتيجة ولم يتحصل على كامل درجاته.
وقال أحمد جلال إبراهيم، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "اجتمعنا أمس في أولى اجتماعات لجنة إدارة ملف نادي القرن، مع أحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد، ومحمد بيومي الخبير القانوني، ولكن لا يمكنني الإفصاح على ما يدور في اللجنة."
وأضاف: "نادي الزمالك في ملف نادي القرن، مثل طالب الثانوية العامة الذي ظُلم في النتيجة ولم يأخذ كامل درجاته، لذا فيقوم برفع قضية للحصول على درجاته".
وتابع: "نطالب بحقوقنا من خلال الطرق القانونية المشروعة وجلسة الأمس بدأنا من خلال فتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى".