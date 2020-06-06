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سمير فرج: تحركات دولية لحل الأزمة الليبية.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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أسامة علي

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، أن الازمة الليبية تشهد تحركا دوليا كبيرا خلال الفترة القادمة.

وتابع فرج خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،أن فرنسا وإيطاليا لن يسمحا بدخول روسيا لليبيا.

وأشار المفكر الاستراتيجى، أن الدولة المصرية تدعم الجيش الوطني الليبي وليس للمشير خليفة حفتر ملجأ إلا مصر، مؤكدا أن مصر ملتزمة بقرارات الامم المتحدة بشأن الازمة الليبية.

أكد سمير فرج أن مصر لن تقبل عودة داعش إلى ليبيا، وتبذل جهودا دولية جبارة، لإحلال السلام فى ليبيا من خلال الحل السياسي.

أوضح المفكر الاستراتيجى،أن أمن الدولة الليبية أمن استراتيجى لمصر، والقيادة تتحرك لحل الازمة الليبية بحكمة.

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