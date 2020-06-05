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أخبار العالم

أمريكا تخفف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية‎

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:21 م
أمريكا تخفف الحظر
أمريكا تخفف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية‎
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قسم الخارجي
قررت الولايات المتحدة تعديل الحظر المفروض على الرحلات التجارية لشركات الطيران الصينية، معلنة السماح لرحلتين ذهابا وإيابا في الأسبوع.

ويتوافق ذلك المعدل مع ما تسمح به الصين للشركات الأمريكية، وسط أزمة مكتومة بين البلدين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

كانت وزارة النقل الأمريكية، هددت الأربعاء الماضي، بوقف جميع رحلات طيران الشركات الصينية إلى الولايات المتحدة، ردا على منع الصين شركة طيران أمريكية كبيرة من تسيير رحلاتها إلى بكين.

وسمحت هيئة الطيران المدني الصينية للشركات الأمريكية بتشغيل رحلة واحدة إلى الصين أسبوعيا.
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