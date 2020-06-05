أمريكا تخفف الحظر المفروض على شركات الطيران الصينية‎

قررت الولايات المتحدة تعديل الحظر المفروض على الرحلات التجارية لشركات الطيران الصينية، معلنة السماح لرحلتين ذهابا وإيابا في الأسبوع.





ويتوافق ذلك المعدل مع ما تسمح به الصين للشركات الأمريكية، وسط أزمة مكتومة بين البلدين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





كانت وزارة النقل الأمريكية، هددت الأربعاء الماضي، بوقف جميع رحلات طيران الشركات الصينية إلى الولايات المتحدة، ردا على منع الصين شركة طيران أمريكية كبيرة من تسيير رحلاتها إلى بكين.



