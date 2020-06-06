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برلمان

ليقيموا مشاريع صغيرة.. برلماني يطالب بتقديم حوافز للمصريين العائدين من الخارج

السبت 06/يونيو/2020 - 04:16 ص
مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى إعادة المصريين من الخارج، فضلا عن تقديم مقترح لتشكيل لجنة لبحث سبل مساعدتهم على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك، واستثمار طاقاتهم وخبراتهم فى مجالات العمل المختلفة.
 
وقال "السيد"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن فيروس كورونا تسبب فى انخفاض تدفقات المصريين بالخارج لاسيما ما تسبب به فى أزمات اقتصادية عديدة لدى عدد كبير من الدول الخارجية، لافتًا الى أن الدولة المصرية لديها خطة لادارة الأزمة فى جميع مراحلها.
 
وأوضح النائب، أن من أبرز خطة الحكومة منذ بداية الازمة الى اليوم، عودة المصريين من الخارج والسعي قدمًا للبحث عن سبل لتوفير فرص عمل لهم داخل مصر عن طريق إنشاء مشروعات صغيرة وغيرها حسب إمكانياتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم.
 
وأكد النائب ضرورة تقديم حوافز مناسبة سواء بتخصيص اماكن داخل التجمعات الصناعية التى تمتلكها مصر لاقامة مشروعات تحت إشراف ومساعدة الدولة.
 
وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، ترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض الجهود التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
 
وفى هذا الصدد، اقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.
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