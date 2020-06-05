الهجرة: لجنة لدراسة مؤهلات العائدين من الخارج لمساعدتهم في الحصول على وظائف

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن آخر الإجراءات التي تعمل الدولة عليها لإعادة المصريين العالقين في الخارج، مؤكدة أنه خلال الفترة المقبلة ستقلع طائرات لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا.

وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، أن أكثر من 20 ألف عالق مصري عادوا من جميع دول العالم، منذ بدء وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الدولة حاليا تنقل العالقين وغير العالقين من كل دول العالم.





وأكدت وزير الهجرة، أن الدولة تدرس مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم في الحصول على وظائف، مضيفة أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر لرجال الأعمال المشاركين في مبادرة "خلينا سند لبعض".