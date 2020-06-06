الإعانة المالية للمدارس الخاصة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الإعانة المالية للمدارس الخاصة .





جاء في حيثيات الحكم أنه تقرير وزارة التربية والتعليم إعانة مالية للمدارس الخاصة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو بمثابة هبة تمنحها الوزارة لهذه المدارس لاعتبارات تتصل بأداء رسالة التعليم فلا تلزم إلا طرفيها ولا يتأدى من تقريرها أو تخصيص جزء منها لسداد اشتراكات التأمين تغيير شخص المدين بها وانتقال الالتزام بها إلى هذه الوزارة طالما لم يتم الاتفاق بينها وبين صاحب المدرسة على حوالة الدين إليها ولم تقر الهيئة العامة للتأمينات هذه الحوالة وفق ما تقضى به المادتان ٣١٥،٣١٦ من القانون المدنى .



