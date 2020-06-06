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حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة جريمة الزنا بقانون العقوبات.. اليوم

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد زهير
تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نص المادة 276 من قانون العقوبات فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم".
وتؤكد الدعوى مخالفة المادة للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا وما أرسته تلك الأحكام من الثوابت الدستورية الراسخة.

وكان هانى شكرى نعيم فهيم يوسف قد أقام دعواه رقم 248 لسنة 30 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

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