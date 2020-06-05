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رياضة

كشف عن سبب اعتزاله.. حازم إمام: حسن شحاته عندي أفضل من محمود الخطيب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
كشف حازم إمام لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن اللاعب الأفضل، بين محمود الخطيب وحسن شحاته.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية، عبر "اون تايم سبورت": "حسن شحاتة أيقونة مهمة في الكرة المصرية، والزملكاوية يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لهم، خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينه وبين محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي، فدائمًا ما يختار الزملكاوية حسن شحاتة ويفضلونه على الخطيب، وأنا أيضًا أري ذلك".

وأضاف حازم أمام  أنه اعتزل كرة القدم بعد خروجه من حسابات الأجهزة الفنية وجلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر، الأمر الذي لم يتعود عليه طوال مسيرته الكروية الحافلة؛ لذلك قرر الاعتزال فورًا.
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