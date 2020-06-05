كشف عن سبب اعتزاله.. حازم إمام: حسن شحاته عندي أفضل من محمود الخطيب

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عبر "اون تايم سبورت": "حسن شحاتة أيقونة مهمة في الكرة المصرية، والزملكاوية يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لهم

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خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينه وبين

نجم الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي

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فدائمًا ما يختار الزملكاوية حسن شحاتة ويفضلونه على الخطيب، وأنا أيضًا أري ذلك".

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية