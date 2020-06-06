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محافظات

إصابة عامل بديوان مكتب محافظ الغربية بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 12:26 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
افادت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بإصابة أحد العاملين بديوان بمكتب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتم نقله الى مستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج.

وتابعت المصادر داخل ديوان المحافظة أن نتائج التحاليل للموظف جاءت ايجابية، وتم نقله الى مستشفى صدر المحلة لبدء تلقى العلاج، وتم اليوم اجراء أعمال التطهير والتعقيم للمكتب بشكل كامل، وتم مغادرة جميع أعضاء المكتب الفني.

كما تم استدعاء فريق الطب الوقائي والترصد واجراء كافة أعمال التطهير والتعقيم.

واشارت المصادر أنه سيتم غدا، اجراء مسحات لكافة العاملين في المكتب الفني للمحافظ ونائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة.
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