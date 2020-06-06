بدءا من الغد.. سياحة وفنادق حلوان تستقبل الطلاب لسداد مصروفات العام الدراسي

اعلنت كلية السياحة و الفنادق بجامعة حلوان عن استعدادتها لاستقبال الطلاب غير المسددين للمصروفات لهذا العام، ابتداء من الغد، الاحد 7 من يونيو .





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ونوهت الكلية إلى انه على الطلاب الراغبين في سداد مصروفات هذا العام؛ التوجه للكلية، ابتداء من الاحد، فى الفترة من الساعة ١٠ صباحا حتى ١ ظهرا لسداد مصروفات العام الدراسى .





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واشارت ادارة الكلية الى ضرورة ارتداء الكمامات اثناء التواجد بالكلية وفقا لتعليمات الجامعة وحفاظا على سلامة الطلاب .





وشددت على أهمية مراعاة التباعد بين الطلاب امام خزينة المصروفات و استعمال المطهرات حرصا على سلامتهم .



