AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدءا من الغد.. سياحة وفنادق حلوان تستقبل الطلاب لسداد مصروفات العام الدراسي

السبت 06/يونيو/2020 - 03:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
اعلنت كلية السياحة و الفنادق بجامعة حلوان عن استعدادتها لاستقبال الطلاب غير المسددين للمصروفات لهذا العام، ابتداء من الغد، الاحد 7 من يونيو . 

اقرأ ايضا :

ونوهت الكلية إلى انه على الطلاب الراغبين في سداد مصروفات هذا العام؛ التوجه للكلية، ابتداء من الاحد، فى الفترة من الساعة ١٠ صباحا حتى ١ ظهرا لسداد مصروفات العام الدراسى . 

اقرأ ايضا :

واشارت ادارة الكلية الى ضرورة ارتداء الكمامات اثناء التواجد بالكلية وفقا لتعليمات الجامعة  وحفاظا على سلامة الطلاب . 

وشددت على أهمية مراعاة التباعد بين الطلاب امام خزينة المصروفات و استعمال المطهرات حرصا على سلامتهم . 

جدير بالذكر انه من المقرر ان يبدأ طلاب الفرق النهائية امتحانات الفصل الدراسى الثانى بداية من يوم ١ يوليو ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يرد على المطالبة باسترداد مصروفات الجامعات الخاصة

تجارة حلوان تعلن نظام أبحاث امتحانات فرق النقل

تجارة حلوان تعلن المواضيع البحثية لطلاب النقل.. البحث الجماعي للمستجدين فقط.. والرسوب عقوبة التزوير

ترشيحاتنا

بعد تجارب سريرية .. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا

عصابة مسلحة تستغل أزمة كورونا لتنفيذ عملية سطو على محل تجاري.. شاهد

متى نصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا.. هشام العسكري يجيب

طائرة تركية تستهدف مواقع الجيش الليبي جنوب سرت

نائب مدير مستشفى أبو خليفة عن حالة رجاء الجداوي: كل شيء بإيد ربنا.. فيديو

لتخليص العالم من كورونا.. لقاح أمريكي بـ 400 مليون دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور

8 أضرار خطيرة تصيبك عند تناول وجبة واحدة فقط فى اليوم

لتران يوميًا.. إدمان المشروبات الغازية ينهي حياة امرأة حامل.. وهذه قصتها