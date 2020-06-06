لحل مشكلات المرور.. القاهرة: تنفيذ عدد من الكباري والمحاور بالمطرية

أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن منطقة المطرية ستشهد خلال الفترة القادمة تنفيذ مجموعة من الطرق والمحاور والكبارى لحل مشاكل المرور، من خلال ربط منطقة المطرية بمصر الجديدة وطريق بنها الحر، وأيضا طريق "تحيا مصر" بروض الفرج.





جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ للحملات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق بالمطرية؛ لتنظيم حركة المرور وإزالة الإشغالات، فى إطار المحاور الجارى تنفيذها فى منطقة المطرية.



