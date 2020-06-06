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محافظات

لحل مشكلات المرور.. القاهرة: تنفيذ عدد من الكباري والمحاور بالمطرية

السبت 06/يونيو/2020 - 12:37 ص
جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ
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عبد العزيز جمال
أكد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أن منطقة المطرية ستشهد خلال الفترة القادمة تنفيذ مجموعة من الطرق والمحاور والكبارى لحل مشاكل المرور، من خلال ربط منطقة المطرية بمصر الجديدة وطريق بنها الحر، وأيضا طريق "تحيا مصر" بروض الفرج.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ للحملات التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق بالمطرية؛ لتنظيم حركة المرور وإزالة الإشغالات، فى إطار المحاور الجارى تنفيذها فى منطقة المطرية.

وقال نائب المحافظ إنه جار التجهيز لنقل الباعة وسوق الخميس إلى سوق المسلة الجديد فور الانتهاء من أعمال التشطيبات بالسوق الجديد بالمسلة، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة خلال جولتهما الأخيرة بالمطرية بمنع إقامة السوق تماما بتلك المنطقة؛ نظرا لإقامة المشروعات القومية بتلك المنطقة وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المترددين عليها، وكذا الباعة المتواجدين به.
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