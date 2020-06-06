إصابات كورونا بسيطة.. عضو بسياحة النواب: فتح المقاهى والمطاعم ليست بدعة

أيد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إعلان غرفة المنشآت السياحية اقتراب صدور قرار حكومى بعودة المطاعم والكافيهات للعمل جزئيا خلال الشهر الجارى بضوابط واشتراطات صحية تضمن صحة وسلامة العاملين.
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وأوضح عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أن مصر ليست فى معزل عن العالم، وأن العديد من الدول التى تُسجل أعدادا ضخمة فى الإصابة بفيروس كورونا المُستجد فتحت الطريق أمام السياحة.
وأكد الدكتور محمد عبده، فى بيان، أن ما يحدث فى مصر أمر بسيط وأرقام الإصابات الوفيات التى يتم الإعلان عنها من جانب وزارة الصحة والسكان لا تذكَّر مقارنة بالأرقام التى يتم الإعلان عنها فى دول أخرى، قائلا: "الأمور لازالت تحت السيطرة وليست خطيرة".
وأشار النائب محمد عبده الى أن سلامة الإنسان أهم من أى شيء، لكن فى نفس الوقت نحن نفعل ما تفعله الدول الأخرى، وفتح المقاهى والمطاعم وعودة السياحة ليست بدعة.
وتابع النائب: "هناك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا فتحوا الطريق للسياحة والسوق المصرى لا يقل عنهم، وهم يفوقون مصر فى انتشار الفيروس"