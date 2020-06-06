إصابات كورونا بسيطة.. عضو بسياحة النواب: فتح المقاهى والمطاعم ليست بدعة

التعايش مع كورونا.. نواب يطالبون بإعادة فتح المطاعم والكافيهات وتأخير ساعات الحظر إلى 10 مساءً.. ويؤكدون: البطالة زادت ومصادر الدخل وقفت.. وعضو لجنة الصناعة: إعادة الفتح وفقا لاشتراطات محددة