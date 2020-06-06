شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور

أعلنت شركة ميني العالمية عن اطلاق باقة منتجاتها الشخصية لعام 2020 بالوان جديدة وتصميم ملهم بداية من المنسوجات المصنوعة من القطن العضوي والملحقات المصنوعة من المواد الطبيعية المعاد تدويرها عالية الجودة على الطابع المستدام والمستقبلي للعلامة التجارية البريطانية الفاخرة .

بالإضافة إلى اعلان مينى عن المنسوجات والملحقات والحقائب والأمتعة ، حيث تتضمن الباقة منتجات للأطفال تصميم المنسوجات هوية شركة ميني مع خطوط ألوان متباينة وشعار ميني و طيف ألوان هو الاول من نوعه الاحمر الشيلي ، و ايلاند الازرق ، و الاخضر برتش .

و ترسل ميني إشارة واضحة فيما يتعلق باستدامة مجموعة منتجات الملحقات الخاصة بها بفضل التعاون والمبادرات الرائدة ، بالتعاون مع شركة Bracenet ، يتم تصنيع شبكات الصيد المعاد تدويرها يدويًا في ألمانيا في حلقات مفاتيح عالية الجودة .

كما تم تصميم وإنتاج نظارات شمسية بهوية جديدة في إيطاليا بمواد قابلة للتحلل بيولوجيًا فقطتوفر عدسات زايس عالية الجودة للنظارات الشمسية حماية بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية- A والأشعة فوق البنفسجية- B: فهي مقاومة للخدش ومضادة للانعكاس.

وتعبتر المنتجات هي امتداد لشراكة ميني مع وكالة دعاية ورقمية لمنتجاتها اعتبارا من يونيو القادم 2020 حيث تم تعيين آنومالي لندن البريطانية كشريك دولي للعلامة .

ستطلق ميني حملتها الاولى والشاملة للعلامة التجارية والمنتجات لعام 2021 ضمن المسؤوليات الاولية لنومالي لندن يضاف عليها كذلك تطوير الأفكار الإبداعية ، وتنفيذ الاتصالات الرقمية ، وتطوير نهج تحريري و ستشمل الوظائف الأخرى تعزيز التواصل للعلاقة بين العميل والعلامة التجارية.