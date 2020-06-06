أخبار التوك شو.. نائب مدير مستشفى أبو خليفة عن حالة رجاء الجداوي: كل شيء بإيد ربنا.. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا.. وطبيب بإيطاليا يكشف سر سيطرتها على كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، امس الجمعة، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:
كشف المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصفات إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش قبل طرحها بالأسواق.
قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، إن حاله الفنانة رجاء الجداوي كما هي منذ ثلاثة أيام، ولم يحدث أي تحسن أو تدهور للحالة.
كشف الإعلامي الصيني نادر رونج، عن اكتشاف بلاده للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهر مايو الماضي نجاحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن الوفد شكل لجنة لمتابعة مرضى الحزب، لافتا إلى أن 96 % من المواطنين يتعافون من تلقاء أنفسهم.
كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، بكلية شميد للعلوم جامعة تشابمان عن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والموعد المرتقب للوصول إلى صفر إصابات.
كشف الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، عن العلاج الجديد لفيروس كورونا والذى من المقرر خروجه للنور خلال الأيام القادمة، قائلا:" أن لقاح «مودرنا» المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار هو الاقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا.
كشف الدكتور فرج عودة البروتوكولات التى اتبعتها ايطاليا للسيطرة على فيروس كورونا.
قالت فاطمة حسن حسني، ابنة الفنان الراحل حسن حسني، إن والدها شعر بالمرض قبل وفاته بأيام قليلة فقط.
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إننا في انتظار تشكيل الهيئات ثم رؤساء تحرير الصحف لأن الأوضاع فى المؤسسات الصحفية صعبة، معقبا:" الناس منتظرة تغيير حقيقي ينهض بالمؤسسات".