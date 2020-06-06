أخبار التوك شو.. نائب مدير مستشفى أبو خليفة عن حالة رجاء الجداوي: كل شيء بإيد ربنا.. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا.. وطبيب بإيطاليا يكشف سر سيطرتها على كورونا

قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن الوفد شكل لجنة لمتابعة مرضى الحزب، لافتا إلى أن 96 % من المواطنين يتعافون من تلقاء أنفسهم.





كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، بكلية شميد للعلوم جامعة تشابمان عن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والموعد المرتقب للوصول إلى صفر إصابات.