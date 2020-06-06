باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

قال الدكتور أحمد أبو النور مدرس الشئون التنظيمية للصناعات الدوائية، وباحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا بكندا، أنه يمكن التوصل إلى لقاح "كورونا" في شهر ديسمبر المقبل في حالة ما إن تمت جميع الخطوات بنجاح ولم تحدث مشكلة في التجارب الإكلينيكية.





وتابع أبو النور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" هناك شركات متعددة تقوم بتجارب لإنتاج لقاح، منوها إلى أن إنتاج مصل لـ كورونا هو تحدي كبير.





ونوه إلى أن الشركات الصغيرة، تخشى من المغامرة بأموال ضخمة نظرا لإحتمال الفشل، لذلك تعتمد على نظم قد تستغرق وقت أطول ولكنها لايوجد بها مخاطرة مادية كبيرة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان ، اليوم الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.