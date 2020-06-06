لدينا أجندة دولية في أكتوبر.. شوقي غريب: عودة النشاط الكروي مهمة لنا.. فيديو

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن عودة النشاط مهمة لـ المنتخب الأولمبي.
وقال شوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عودة النشاط مهمة لنا، لأننا نستدعى اللاعبين من أنديتها ويجب أن تكون بدأت المراحل التدريبية وفورمة المباريات".
وأكمل : "الفيفا أرسل الأجندة الدولية وسيكون هناك نشاط دولي في شهر أكتوبر ونوفمبر المقبل، ويجب أن نرى الموقف مع الكاف والمسابقات الإفريقية.
وأتم : "أملك عناصر مهمة في المنتخب الأولمبي مثل ناصر ماهر وعمار حمدي، ونصحيتي دائما للاعبين الذين لا يشاركون أنه طالما النادي سيعيرك فمن الأفضل أن تغادر لتحصل على فرصة للمشاركة لكي تستدعى للمنتخب".
وتأهل شوقي غريب بـ منتخب الاولمبي لـ اولمبياد طوكيو 2020 والتي تم تأجيلها لـ 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا فى دول العالم .