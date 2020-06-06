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رياضة

فاروق جعفر: لا يجب أن نضحي بأرواح الناس من أجل عودة الدوري..فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، مطالبته بإلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك:"مصلحة البلد هي الأهم، والحكومة تقوم بأفضل ما لديها في إدارة أزمة فيروس كورونا، فلا يجب أن نحملها أكثر من طاقتها."

وأضاف جعفر:" لا نريد خسارة عدد من الأرواح بسبب لعبة كرة القدم، عودة الدوري غير ممكنة، كيف سنلعب تلك المباريات في شهرين فقط؟!."

واختتم جعفر كلامه قائلًا:" استئناف الدوري سيكلف الدولة الكثير ماديًا، بالإضافة لصعوبة إتمام ذلك على أرض الواقع لضيق الوقت لدينا، لدينا أيضًا مباريات في دوري أبطال أفريقيا."
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