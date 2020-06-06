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رياضة

شوقي غريب: استمرار رمضان مع الأهلي ليس قرارنا.. وسعيد بما يقدمه مصطفى محمد مع الزمالك..فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 04:39 ص
رمضان صبحي ومصطفي
رمضان صبحي ومصطفي محمد
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حسن العمدة
أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن رمضان صبحي ليس ملك نفسه واستمراره مع الأهلي ليس قرارنا.

وقال شوقي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رمضان صبحي كان معنا لفترة طويلة وكونه قائد تسبب في نجاح كبير لنا، وجوده مع اللاعبين منذ اليوم الأول لأخر البطولة كانت ميزة".

وأتم : "مصطفى محمد كان المهاجم رقم واحد في البطولة الإفريقية، ومساهمته مع الزمالك بالفوز بالبطولات أسعدتني لأننا نبني جيل يدعم المنتخب الأول ويقدرون على تحمل الضغط الجماهيري".

وتلقي رمضان صبحي العديد من العروض الاوروبيه ، وأبرزها الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني والتركي ويدرس تلك العروض فى الفترة الحالية .

وارتبط اسم مصطفي محمد فى الدوري البلجيكي والاسباني والاسكتلندي وفقا للتقرير اوروبية نشرت فى الايام الماضية.
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