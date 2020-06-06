لراغبي الدراسة بالخارج.. 3 بعثات مهمة يمكن التقدم لها بمختلف التخصصات

تواصل إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرض المنح والبعثات التي تقدمها للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالخارج من خلال موقعها الرسمي.





ونعرض لكم آخر البعثات التي نقدمها الإدارة للطلاب:





- دراسية للحصول على الدكتوراه من Indian Institute of Technology IIT- Delhi





أفاد المكتب الثقافى بنيودلهى بأن معهد Indian Institute of Technology IIT- Delhi يرحب باستقبال دارسين مصريين للحصول على International PhD Fellowship programme IPFP والتى قد يبلغ عددها ما يقرب من 450 منحة.





ولمزيد من التفاصيل وكيفيه التقدم لهذه المنح يرجى زياره الموقع الالكترونى الموضح بعد :





علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح





- منح دراسية للحصول على الدكتوراه من Indian Institute of Technology IIT- Bombay





وأعلن المكتب الثقافى بنيودلهى أن معهد Indian Institute of Technology IIT- Bombay يرحب باستقبال دارسين مصريين متفوقين ببرامج IIT–Bombay للدراسات العليا وحصول دارسين على منح المساعدة فى التدريس Teaching Assistantship التى تصل الى 5 سنوات او لحين تقديم رسالة الدكتوراه ايهما اقرب ، بمعدل 31000 روبيه شهريا فى اول عامين و35000 شهريا لبقيه المدة والتى من خلالها يلتزم الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة فى التدريس او البحث بما يسند اليه لمده 8 ساعات عمل اسبوعيًا حال موافقة الاقسام المختصة على طلبات الالتحاق.





ويضم المعهد المذكور اقسام عديده مثل :ـ

ـ هندسه الطيران

ـ العلوم الحيويه والهندسة الحيويه

ـ هندسه كيميائيه

ـ كيمياء

- علوم وهندسه الحاسب الالى

ـ علوم الارض

ـ علوم وهندسه الطاقه

ـ العلوم الانسانيه والاجتماعيه

- مركز التصميم الصناعى

ـ الرياضيات

ـ الهندسه الميكانيكيه

ـ هندسة التعدين وعلوم المواد

ـ الفيزياء





ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ





ويذكر أن اخر موعد للتقدم موضح حسب موعد الفصل الدراسى ، و التقدم للفصل الدراسى الخريف ينتهى فى 15 يناير من كل عام ، والتقدم للفصل الدراسى الربيع ينتهى فى 15 يوليو من كل عام ، علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح





- منح دراسية مقدمه من جامعة Trento De بإيطاليا





كما افاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة الدراسات De Trento شمال إيطاليا للإلتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020 / 2021 فى التخصصات التالية:ـ





تخصص الثقافات الاوروبية





تخصص العلوم الاجتماعية بفروعه المختلفة





تخصص الدراسات القانونية الأوروبية والمقارنة





ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زيارة الموقع الالكترونى:ـ