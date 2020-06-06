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توك شو

أهالي جاردن سيتي يستغيثون من تحويل مستشفى تجميل الى مشفى عزل

السبت 06/يونيو/2020 - 04:30 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قالت ريم الظواهري إحدي سكان عقار جاردن سيتي التي تم تحويل بعض الشقق به لمستشفي عزل, إنها تسكن بعقار به مستشفي صغيرة للتجميل في الدور الارضي.

وأضافت ريم الظواهري خلال تصريحات تليفزيونية, أن سكان هذه العمارة علموا بان هذه المستشفي سيتم تحويلها من مستشفي تجميل الي مستشفي عزل خاصة بفيروس كورونا.

وتابعت إحدي سكان عقار جاردن سيتي, أن سكان العمارة قاموا بمخاطبة صاحب هذه العمارة السكنية وتم الرد عليهم بان هذه شائعات وليست حقيقة.

وأوضحت ريم الظواهري, أن تم مفاجأة سكان العقار بدخول حالات مصابة بفيروس كورونا الساعه 12 ليلا من مدخل العمارة الي المستشفي, مضيفة أن العمارة بها مدخل واحد فقط.

وأشارت إلي أن, هذه المستشفي صغيرة جدا وليس بها أي وسائل مراقبة أو أمان وان طفيات الحريق توجد من داخل سلم العمارة وليس بداخل المستشفي نظرا لضيقها.

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