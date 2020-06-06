العنصرية السوداء.. قصة 4 جرائم قتل لـ أفارقة أبرياء على يد الشرطة الأمريكية

برونا تايلور

كانت برونا تايلور تبلغ 26 عاما وتعمل أخصائية طبية للطوارئ، عندما قتلت في منزلها في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي في شهر مارس، حيث داهمت الشرطة منزلها وبعدما طرقوا باب المنزل عدة مرات، أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش.









فكسروا الباب قوة ودخلوا، أثناء محاولتهم تنفيذ أمر تفتيش، وأطلقوا عليها 8 أعيرة نارية، وبعدما ثارت الأسرة لوفاتها ادعت الشرطة أنها حضرت للتفتيش عن امتلاكها للمخدرات، وبرر تالشرطة موقها بأن أحد الموجودين في المنزل تبادل إطلاق النار مع الشرطة، لكن الأسرة رفعت دعوى قتل عمد غير مشروعة، ولم يتم العثور على مخدرات في المنزل.



