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تواطأ مع إثيوبيا لقتل آلاف السودانيين.. وزير الرى الأسبق: عمر البشير يحمل حقد شديد للمصريين

السبت 06/يونيو/2020 - 01:35 ص
محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام
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قسم التوك شو
قال وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، إن الرئيس السودانى المخلوع، عمر البشير، يحمل حقدا شديدا للمصريين، وتعاون بشكل كبير مع إثيوبيا ضد الدولة المصرية.

أضاف علام، فى حواره مع الإعلامى خالد العوامى، ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن عمر البشير أساء للعلاقات المصرية السودانية طوال السنوات السابقة، رغم ما فعلته مصر للسودان مثل زيادة حصتهم فى مياه النيل بفضل بناء السد العالى، وتعوض السودانيين بشكل أكبر من تعويض أهالى النوبة.

وأوضح وزير الرى الأسبق، أن إعلام النظام السابق فى السودان، هو من غير الحقائق وقلب الموازين ونشر الكراهية تجاه المصريين بشكل كبير فى عهد البشير.

أشار محمد نصر علام، إلى أن إثيوبيا قتلت مئات الآلاف من المزارعين الإثيوبيين خلال عهد عمر البشير، كما احتلت أراضٍ سودانية لسنوات عديدة، ولم يحرك البشير ساكنا أمام هذه الأفعال الإرهابية، نظرا للترتيبات الكبيرة بين البشير وإثيوبيا وقتذاك، متابعا: "البشير كان يحافظ على مصالح النظام وليس مصالح السودان".

وأكد أن عمر البشير، كان يتواطأ مع إثيوبيا بشكل كبير، حيث إنه وضع قوات حفظ سلام بين الشمال والجنوب فى بلاده من القوات الإثيوبية، لأن إثيوبيا على اتصال كبير بجميع المتطرفين فى القارة الإفريقية.
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