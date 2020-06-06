مباحث جمصة تضبط 20 شخصا اخترقوا حظر التجوال



جاء ذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة المتخذه من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.



وكان قد جرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة النقيب "محمد حسان "والنقيب "محمد عبده" بقوات شرطه جمصه، ورفع حالة التأهب وإستنفار القوات وتفعيل التواجد الشرطي الميداني بدائره جمصه.



وأسفرت الجهود عن ضبط " 20 " شخص قاموا بخرق حظر التجوال بدائرة جمصه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وتم عرضهم على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطه جمصة مساء امس الجمعه فـي إطار متابعة تنفيذ قرار الدكتور" مصطفى مدبولى" رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء "محمود توفيق" وزير الداخلية بحظر تجوال المواطنين أو التحرك علي جميع الطرق وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا من ضبط 20 مواطن لخرقهم الحظر.