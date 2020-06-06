الوقفة أمام الزعيم مختلفة.. دلال عبد العزيز: كنت مرعوبة في أول يوم تصوير أمام الفنان عادل إمام

مازحت الفنانة دلال عبد العزيز، المخرج رامي إمام، باقتراح عمل مسلسل "إبداع عن بعد"، في إشارة للظروف التي يمر بها المجتمع بسبب فيروس كورونا.
وتحدثت الفنانة دلال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية، في برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن دوروها في مسلسل فالنتينو، الذي عرض في رمضان الماضي، وتقمصها لشخصية ميس عفاف، مشيرة إلى أن الشخصية تطغى أحيانا على الفرد، فأحيانا كانت تقول إنها تكره داليا البحيري، وهذا على عكس الواقع.
وأكدت دلال عبد العزيز، أنها كانت مرعوبة في أول تصوير لها في المسلسل أمام الفنان عادل إمام، لأن الوقفة أمام الزعيم مختلفة تماما، إلا أن الزعيم، بحسب ذكرها كان قادر دا على أنه يدوب أي خوف وتحفظات بدمه الخفيف، مشيرة إلى أنها مع مرور الوقت أصبحت هي المتحكمة و الأعنف في المعاملة، من خلال دورها في المسلسل.
وأشارت إلى أنها استمتعت كثيرا بمسلسل فالنتينو ، لأني كنت البس الشخصية الأول، حتى أنها في آخر يوم تصوير كانت ستبكي بسبب مفارقة مجموعة العمل.
وأشارت إلى أن ما يميز مسلسل فالنتينو، هو أن ابطال المسلسل ليست وجوه مكررة في التمثيل مع الفنان عادل إمام، وهذا أعطى للمسلسل روح أخرى.
وأشارت إلى أن شخصيتها المتجسدة في مس عفاف ليست معقدة لكنها محترمة وتحمل المسؤولية.