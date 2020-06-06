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توك شو

الوقفة أمام الزعيم مختلفة.. دلال عبد العزيز: كنت مرعوبة في أول يوم تصوير أمام الفنان عادل إمام

السبت 06/يونيو/2020 - 05:04 ص
دلال عبدالعزيز
دلال عبدالعزيز
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حمزة شعيب
مازحت الفنانة دلال عبد العزيز، المخرج رامي إمام، باقتراح عمل مسلسل "إبداع عن بعد"، في إشارة للظروف التي يمر بها المجتمع بسبب فيروس كورونا.

وتحدثت الفنانة دلال عبد العزيز، في مداخلة هاتفية، في برنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، عن دوروها في مسلسل فالنتينو، الذي عرض في رمضان الماضي، وتقمصها لشخصية ميس عفاف، مشيرة إلى أن الشخصية تطغى أحيانا على الفرد، فأحيانا كانت تقول إنها تكره داليا البحيري، وهذا على عكس الواقع.

وأكدت دلال عبد العزيز، أنها كانت مرعوبة في أول تصوير لها في المسلسل أمام الفنان عادل إمام، لأن الوقفة أمام الزعيم مختلفة تماما، إلا أن الزعيم، بحسب ذكرها كان قادر دا على أنه يدوب أي خوف وتحفظات بدمه الخفيف، مشيرة إلى أنها مع مرور الوقت أصبحت هي المتحكمة و الأعنف في المعاملة، من خلال دورها في المسلسل.

وأشارت إلى أنها استمتعت كثيرا بمسلسل فالنتينو ،  لأني كنت البس الشخصية الأول، حتى أنها في آخر يوم تصوير كانت ستبكي بسبب مفارقة مجموعة العمل.

وأشارت إلى أن ما يميز مسلسل فالنتينو، هو أن ابطال المسلسل ليست وجوه مكررة في التمثيل مع الفنان عادل إمام، وهذا أعطى للمسلسل روح أخرى.

وأشارت إلى أن شخصيتها المتجسدة في مس عفاف ليست معقدة لكنها محترمة وتحمل المسؤولية.
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