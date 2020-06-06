بينهم مستشار محافظ الإسكندرية.. مدير حجر كفر الدوار: شفاء 463 من مصابي كورونا

أعلن الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، ارتفاع نسبة الشفاء لمصابى كورونا المحتجزين بالحجر، مشيرًا إلى تعافى اللواء محمد عبدالله سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية، ومغادرته المستشفى بعد أن أكدت التحاليل سلبية حالته، وشفاءه من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخروجه من الحجر لاستكمال فترة العزل المنزلى لمدة أسبوعين.





وأوضح "زايد"، أنه تم تحويل اللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية من مستشفى الشرطة يوم الجمعة الماضي بعد أن أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الصحية لعلاجه عبر الفريق الطبى الخامس المخصص لعلاج ومتابعة مصابى كورونا بالحجر.





وأكد مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إجمالى ما تردد على المستشفى منذ أن تم تخصيصها للحجر الصحى يوم 15 أبريل الماضي بلغ 813 مريضا من محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، المنوفية، الدقهلية، القليوبية" بينهم 463 تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابي لسلبي.





وأشار إلى احتجاز 199 آخرين حالتهم مستقرة ولا يوجد بينهم أى مصاب من الأطقم الطبية وجارٍ استكمال فترة علاجهم، لافتًا إلى استكمال علاج 78 بالعزل المنزلى ووفاة 73 حالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وبينهم 25 وفاة نتيجة وصولها وهى بحالة متأخرة.





وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أصدرت قرارًا بدخول مستشفى كفر الدوار منظومة الحجر الصحى يوم 15 أبريل الماضي بتجهيز أول دفعة 300 سرير لخدمة المرضى من محافظات "البحيرة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، المنوفية" وبدأت المستشفى فى استقبال المرضى بعد الإنتهاء من تجهيزها يوم 19 من شهر أبريل الماضى.



